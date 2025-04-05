В ночь на 5 апреля в Сочи шесть самолетов отправили на запасные аэродромы из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самолеты «ушли» около 00:05 мск. Их направили в аэропорты, расположенные в Минеральных Водах, Грозном и Махачкале. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что из-за этого задержат не только прибытие других рейсов, но и отправление разворотных, запланированных к выполнению на этих самолетах.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. В условиях тумана привлечен дополнительный персонал, чтобы обеспечить максимально оперативное обслуживание самолетов и пассажиров. Чтобы получить актуальную информацию о рейсах, пассажиры могут обратиться к онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта или авиакомпаний.

Ранее, вечером 3 апреля, девять самолетов, направлявшихся в Сочи, также развернули из-за тумана. Позже семь из них приземлились в аэропорту города-курорта.

Алина Зорина