Явка на выборах в Ярославской области составила 13,32%

В Ярославской области по итогам первого дня голосования на выборах депутатов представительных органов вновь образованных 16 муниципальных округов явка составила 13,32%. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

В абсолютных числах проголосовали 44 тыс. избирателей. В избиркоме уточнили, что нарушений и нештатных ситуаций на избирательных участках допущено не было.

Голосование стартовало сегодня, 4 апреля, будет идти еще два дня — 5 и 6 апреля. По итогам голосования изберут 285 депутатов. Напомним, что внеплановые выборы проводятся в результате реформы местного самоуправления, которая ликвидировала двухуровневую систему власти.

Алла Чижова