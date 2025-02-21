Веерные выдвижения

775 кандидатов выдвинулись на апрельские выборы в Ярославской области. Фактически их меньше: главной приметой кампании стало участие одного кандидата в выборах сразу в несколько советов. Местными депутатами хотят стать экс-главы районов, лидеры партийных отделений, предприниматели и один бывший телеведущий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Ярославской области на выборы в советы 16 новых муниципальных округов выдвинулись 775 кандидатов. Они претендуют на 285 мандатов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. Конкурс составляет 2,7 человека на место.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что внеплановые выборы состоятся в результате реформы местного самоуправления, которая ликвидировала двухуровневую систему власти. Больше всего кандидатов выдвинулось в Ярославском муниципальном округе — 83, меньше всего в Брейтовском — 25. В выборах участвуют шесть партий, все они имеют представительство в Ярославской областной думе. Также о намерении избраться заявили 33 самовыдвиженца.

Больше всего кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 285. Многие из них являются действующими депутатами районных и поселенческих советов.

Участвует в выборах и действующий глава Ярославского района Николай Золотников. От партии идут и два бывших районных главы. В Ярославском округе баллотируется Андрей Решатов, в прошлом глава и депутат областной думы. В Пошехонье депутатом может стать ушедший недавно в отставку по собственному желанию глава Николай Белов, сейчас он работает советником губернатора. В Рыбинском округе на мандат претендует сын бывшего главы района, гендиректор ООО «Агрофирма Княжево» Денис Китаев.

Из представителей крупного бизнеса в думу Угличского округа выдвинулась гендиректор ООО «АгриВолга» Елена Яшаева, которая и сейчас является действующим депутатом. В Борисоглебском районе идет в депутаты директор ярославского Дворца культуры имени Добрынина Игорь Дербин.

КПРФ планировала выдвинуть кандидатов в большинстве округов, однако смогла обеспечить участие лишь 73 представителей партии. Наиболее известные партийцы попытаются избраться в Ярославском районе. Это два бывших депутата муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова и Сергей Зубов. Там же выдвигается Андрей Брой, депутат Карабихского сельского поселения, известный по группе «Свободный Ярославль» ВКонтакте.

У партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» наиболее известный кандидат — бывший депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева. Помощница депутата ГД Анатолия Грешневикова попытается избраться в родном Борисоглебском округе. Справедливороссы выдвинули 42 кандидатов, при этом в ряде районов у них нет ни одного участника. Выдвинулась от «Справедливой России» бывшая хозяйка арт-пространства «Тепло» архитектор Наталья Вяткина. Она участвует сразу в пяти кампаниях в Ростовском, Рыбинском, Угличском, Тутаевском и Ярославском районах.

Одновременное участие одного кандидата в выборах по нескольким районам — главный тренд кампании.

Лидером этой технологии стала «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Она заявила 216 кандидатов, однако фактически от партии выдвинулось лишь около 30 человек. Одни и те же кандидаты участвуют в выборах в разных районах. Лидер партии объяснил это работой на узнаваемость.

«Это политический ход, который работает на узнаваемость партии в преддверии выборов в Государственную думу России, которые состоятся в следующем году, куда у нас есть хорошие шансы попасть. Вряд ли кто-то из кандидатов попадет сразу в два совета, но если это и случится, будет работать и там, и там, законом это не запрещено»,— сказал «Ъ-Ярославль» председатель правления партии в Ярославской области Андрей Бурьяноватый.

Самый известный кандидат у «Партии пенсионеров» — бывший телеведущий Валентин Тугов, известный по работе на «Городском телеканале» и телеканале «НТМ». В настоящее время он находится на пенсии. Господин Тугов участвует в выборах по восьми округам. Но это не предел.

Другой кандидат от партии пенсионеров Александр Горбунов претендует на 10 мандатов.

ЛДПР выдвинула 93 кандидата, среди них также есть те, кто участвует в нескольких кампаниях одновременно. Например, Александра Белова партия выдвинула в трех округах. Попытается вновь получить мандат и экс-депутат областной думы Ирина Лобанова. В Ярославском районе от ЛДПР идет координатор регионального отделения партии Евгений Смирнов.

Также хочет стать депутатом лидер регионального отделения партии «Новые люди» Глеб Сальников. Он выдвинулся в Переславском районе. Партия заявила 33 кандидата, медийных лиц среди них нет. Треть из них избирается в Тутаевском округе, где на последних выборах в облдуму одержал победу одномандатник от «Новых людей» Юрий Павлов (уже покинувший партию).

Еще 33 человека — самовыдвиженцы. Самый известный среди них — экс-мэр Ростова Константин Шевкопляс — уже отказался от участия в выборах. Политолог Андрей Становой считает, что фаворитом кампании является «Единая Россия», но в ряде округов развернется борьба.

«"Единая Россия" подошла к кампании, наверное, самой хорошо подготовленной. Только она выдвинула кандидатов на все 285 мандатов. У оппозиции есть примерно 70-80 активистов по области, которые могут претендовать на победу. Из них обычно побеждает примерно половина. Но если раньше мандатов с учетом поселений было 1300, то теперь их лишь 285, и общий процент будет совсем другой. Следовательно, для "Единой России" эта кампания будет несколько более тяжелой, чем обычно. КПРФ имеет шансы получить мандаты в Ярославском и Даниловском районах, "Справедливая Россия" — в Борисоглебском и Рыбинском, "Новые люди" — в Тутаевском. Но вряд ли их будет много»,— полагает политолог.

Регистрация кандидатов завершится 26 февраля, после чего начнется агитационный период. Сами выборы пройдут в течение трех дней с 4 по 6 апреля.

Антон Голицын