Заведующую детсадом в Петербурге заподозрили в получении чужих зарплат

Следствие предъявило заведующей детским садом в Петроградском районе Санкт-Петербурга обвинение в превышении должностных полномочий. Полагают, что она получала зарплату двух фиктивно трудоустроенных сотрудников.

В ГСУ СКР по городу сообщили, что петербурженка стала фигуранткой дела по п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ. В ведомстве установили, что с мая 2020 года она, будучи осведомленной о наличии в штате двух фиктивно оформленных сотрудников, заполняла на них документы для начисления зарплаты. Деньги приходили на банковские карты, которые были в пользовании доверенных лиц. За пять лет фигурантка получила около 2,6 млн рублей.

Следствие предъявило ей обвинение. Будет решен вопрос об избрании петербурженке меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что замглавврача Кировской больницы подозревают в мошенничестве с деньгами бойца СВО.

Татьяна Титаева