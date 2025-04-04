Главные новости 4 апреля. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 3 на 4 апреля в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку украинских боевиков. Беспилотные летательные аппараты военные сбили в Неклиновском районе.

Сегодня в Таганроге в дом по ул. Л. Чайкиной, 57, пострадавший в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 2 апреля, завезено 66 стеклопакетов и 6 стекол. Специалисты приступили к замене поврежденных конструкций.

Врио губернатора Рoстовской области Юрий Слюсaрь сегодня подписал указ о назначении на должность министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Алексaндра Никитoчкина. К обязанностям в новой должности он приступит с 10 апреля.

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золoтaрева не cмoгла обжаловать в Верховном суде РФ решение о передаче ее уголовного дела на рассмотрение Первомайского райсуда Краснодара. Судебный акт об определении подсудности оставлен без изменений.

Власти Ростовской области уточнили регламент пересечения административной границы с Донецкой и Луганской народными республиками. По новым правилам все пункты пропуска будут делиться на три категории - по доступности переходов через них для разных групп жителей.

Власти сообщили, что в дни майских праздников в Ростовской области под круглосуточную охрану будут взяты более 2 тыс. памятников и 210 мемориальных комплексов «Вечный огонь». В охране будут задействованы сотрудники полиции, казачьи народные дружины и ЧОП.

Уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.