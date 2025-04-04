В Неклиновском районе Дона уничтожили вражеские беспилотники

В ночь с 3 на 4 апреля в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) военные сбили в Неклиновском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал глава региона.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь в регионах России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских БПЛА самолетного типа. Так 34 беспилотника военные сбили над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три – над Тамбовской и Московской областями, два – над Брянской областью и по одному аппарату – над Воронежской и Тульской областями.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 4 апреля в 01:12 на всей территории донского региона объявили беспилотную опасность.

Владимир Андреев