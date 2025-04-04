Почти половина стран в СПЧ ООН не поддержала антироссийскую резолюцию по Украине

22 из 47 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ходе 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Документ предполагает продление на год мандата комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине. Трансляция велась на сайте ООН.

Инициаторами выступили ряд стран Запада наряду с Украиной, Грузией и Молдавией. Против проголосовали Бурунди, Китай, Судан и Эфиопия. 18 стран, включая Южную Африку, Бразилию, Кубу, Индонезию и Киргизию, воздержались от голосования. Поддержали документ 25 государств. Среди них — страны НАТО и ЕС, Грузия, Албания, Гамбия, Коста-Рика, Гана, Кот-д’Ивуар и Чили.

Комиссия по расследованию нарушений прав человека на Украине была создана в 2022 году. Россия считает ее предвзятой и коррумпированной. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова говорила, что «умозрительные выводы комиссии основаны на доказательно не подкрепленных рассказах произвольно отобранных лиц, позиционирующих себя в виде жертв и очевидцев якобы имевших место преступлений российских вооруженных сил».

7 апреля 2022 года Россия вышла из СПЧ ООН и получила статус наблюдателя. В январе постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что Россия сохранит членство в СПЧ в качестве наблюдателя, несмотря на «излишнюю политизированность» организации.