В Госдуму внесли законопроект, позволяющий правительству распределять платные места в вузах

Объемы платного набора в университеты планируется контролировать на государственном уровне. Соответствующие поправки к ФЗ «Об образовании» 4 апреля внесли в Госдуму межфракционная группа из 346 депутатов и пять сенаторов во главе со спикерами обеих палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Сейчас руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно. Примерно половина российских студентов обучаются платно, при этом 42,5% из них — на экономических и юридических специальностях. Если у правительства появятся такие полномочия, оно сможет регулировать прием на разные направления подготовки в зависимости от потребностей экономики.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин поручил рассмотреть возможность наделения Минобрнауки правом определять предельное количество платных мест в вузах, «предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство». В феврале президент отмечал необходимость «исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «За деньги нет».

Полина Ячменникова