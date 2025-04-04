Пять человек пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области

В результате ударов двух БПЛА по Белгородской области пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника по территории коммерческого объекта пострадали четверо мирных жителей. Троих из них с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу. Четвертого пациента — в горбольницу №2 в облцентре. У него диагностировали осколочные ранения грудной клетки, шеи и ноги. Повреждены восемь транспортных средств и фасад здания.

На хуторе Балки Шебекинского округа БПЛА ударил по работавшей в поле сельхозтехнике. Из-за этого был ранен водитель. Он самостоятельно обратился в Большетроицкую райбольницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медпомощи пациента перевели в областную клиническую больницу.

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Алина Морозова