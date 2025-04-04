Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 апреля

11:32. Сегодня жители Павловского района Воронежской области могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников. На время работ в ближайшем населенном пункте будет организовано дежурство оперативных служб. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:08. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 27 боеприпасов и 41 беспилотника. В результате пострадал один человек, разрушения получили пять частных домов и десять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:59. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

10:39. Опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

10:38. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — Вячеслав Гладков.

10:18. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:14. Ракетная опасность в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

10:12. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

08:10. В Липецкой области известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали в результате ночной атаки украинских дронов — выбиты стекла, повреждена кровля. «Поручил социальным службам действовать незамедлительно, оказать людям всю необходимую помощь»,— сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

07:38. Курская область: отбой ракетной опасности — оперштаб

07:32. Курская область: ракетная опасность! — оперштаб

07:23. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью совершена «одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область», уничтожены 30 БПЛА. Повреждений и пострадавших, по данным главы региона, нет.

07:18. С 21:00 3 апреля до 05:00 4 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. 86 из них было сбито над регионами Черноземья.

07:16. «Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из южных районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев.

07:15. Утром 4 апреля в Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

07:10. «С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тыс. руб. пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек. До конца следующей недели 80 млн руб. будут перечислены»,— сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:01. 709 человек, в том числе 18 детей, были вывезены с освобожденных территорий Украины с начала массового продвижения наших войск, начиная с 12 марта. В их числе — и 25 жителей, которые вернулись с территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.