В селе Брянской области после атаки ВСУ нарушено энергоснабжение

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали село Лемешовка Брянской области, в результате нарушено электроснабжение населенного пункта. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей»,— написал Александр Богомаз.

Господин Богомаз также рассказал, что пострадавшие отсутствуют. На месте организованы аварийно-восстановительные работы. Сегодня, 4 апреля, ночью глава региона сообщал, что в Брянской области в результате атаки ВСУ погиб один человек. Еще двое жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы.