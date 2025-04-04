Жителя ЛНР задержали по делу о передаче Украине данных о складах Росгвардии

В Луганской народной республике задержали мужчину по подозрению в сборе данных в интересах иностранной разведки. Сведения передавались Украине для нанесения ударов по российским воинским частям. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Белокуракинского района инициативно осуществил сбор сведений о размещении складов Росгвардии для спецслужб Украины»,— сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

По версии спецслужбы, подозреваемый передал полученные сведения представителю иностранной разведки с целью атаки мест дислокации российской армии. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена).