UEFA оштрафовал футболистов мадридского «Реала» за непристойное поведение

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал игроков мадридского «Реала» — Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе и Даниэля Себальоса — за непристойное празднование победы над «Атлетико Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе

Фото: Pablo Morano / Reuters Килиан Мбаппе

Фото: Pablo Morano / Reuters

После победы над мадридским «Атлетико» в серии пенальти футболисты «Реала» отпраздновали выход в четвертьфинал перед фанатской трибуной соперников. Сообщается, что Рюдигер провел большим пальцем по горлу, Мбаппе держался за пах, а Винисиус Жуниор провоцировал болельщиков «Атлетико». 27 марта стало известно, что UEFA начал расследование возможного нарушения дисциплинарных правил.

По итогам расследования Антонио Рюдигер будет оштрафован на €40 тыс., Килиан Мбаппе — на €30 тыс., Даниэль Себальос — на €20 тыс . Также UEFA принял решение дисквалифицировать Рюдигера и Мбаппе на один матч условно. В отношении Винисиуса Жуниора санкций не последовало.

В четвертьфинале мадридский «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 8 апреля на стадионе Emirates в Лондоне.

Таисия Орлова