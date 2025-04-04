Пять жителей Белгородской области пострадали от ударов дронов

При атаке дрона в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области четверо мужчин получили ранения. Еще один пострадал при атаке дрона в хуторе Балки Шебекинского округа. Об этом вечером 4 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В хуторе Балки Шебекинского округа вражеский беспилотник нанес удар по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведен в областную клиническую больницу»,— написал Вячелав Гладков.

Господин Гладков рассказал, что трое пострадавших госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями в областную клиническую больницу. Четвертого мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также из-за атаки украинских беспилотников по населенных пунктам повреждены восемь транспортных средств и фасад здания в Пролетарском.

Ранее Минобороны отчиталось о сбитых в ночь на 4 апреля 86 беспилотниках над регионами Черноземья. 34 — над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, три — над Тамбовской и один над Воронежской.