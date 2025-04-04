Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито 86 беспилотников

С 21:00 3 апреля до 05:00 4 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. 86 из них было сбито над регионами Черноземья: 34 — над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, три — над Тамбовской и один над Воронежской.

Главы Воронежской и Орловской области Александр Гусев и Андрей Клычков сообщили, что последствий на земле не зафиксированы. В липецкой области известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стекла, повреждена кровля, сообщил губернатор Игорь Артамонов: «Поручил социальным службам действовать незамедлительно, оказать людям всю необходимую помощь». В Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома, перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений, сообщил врио губернатора Евгений Первышов. О пострадавших в регионах Черноземья не сообщается.

Кроме того, семь дронов было нейтрализовано над территорией Калужской области, по четыре — над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, три — над Москвой, два — над Брянской областью и один — над Тульской.

За предыдущую ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 23 беспилотника, в том числе 12 над Черноземьем: по пять над Курской и Орловской областями и два над Белгородской.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Мария Старикова