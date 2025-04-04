Главные новости 4 апреля. Кавказ

В Карачаево-Черкесии к концу 2025 года завершат проектные работы по созданию нового аэропорта.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о результатах проверки по обращениям жителей Светлограда.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился провести проверку противоправных действий в отношении пенсионерки из Ставропольского края.

За январь и февраль 2025 года оборот розничной торговли на Ставрополье достиг 148,4 млрд руб. Этот показатель на 2,9% больше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год турпоток горнолыжных курортов Кавказа превысил 8 млн человек в сезоне, что на четверть больше результатов предыдущего сезона. Наибольшей популярностью пользовались курорты Краснодарского края и Северного Кавказа.

Генеральный директор АО СХП «Терский», одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края, Алибек Шебзухов объявлен в международный розыск.

В январе текущего года физическим и юридическим лицам-резидентам в Северо-Кавказском федеральном округе было выдано кредитов на 66,3 млрд руб.