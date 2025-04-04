Турпоток на горных курортах Кавказа вырос за сезон на 25%

За последний год турпоток горнолыжных курортов Кавказа превысил 8 млн человек в сезоне, что на четверть больше результатов предыдущего сезона. Наибольшей популярностью пользовались курорты Краснодарского края и Северного Кавказа, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Максимальное количество отдыхающих зафиксировано на курортах Роза Хутор и Красная Поляна в Краснодарском крае. Значительный поток туристов также направлялся на Эльбрус (Кабардино-Балкария), Архыз и Домбай (Карачаево-Черкесия). Лидерами по темпам увеличения числа посетителей стали Ведучи, Эльбрус и Архыз.

«Вместе с ростом внутреннего туризма растет и интерес к горнолыжному отдыху. В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 млн человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году. Важна динамика. Мы нащупали точку роста, и очень важно, что рост по горнолыжным курортам идет повсеместно, по всей территории России»,— сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» способствует развитию горнолыжных зон в России. В прошлом году льготные кредиты получили девять горнолыжных комплексов в Карачаево-Черкесии, Пермском, Камчатском, Алтайском, Краснодарском краях, Челябинской области и ЯНАО.

По данным Strategy Partners, сочинский горный кластер является сегодня наиболее предпочтительным местом для горнолыжного туризма — его выбрали более 50% опрошенных респондентов. Второе место с показателем около 40% занимают горные курорты Северного Кавказа.

Николай Аксенов