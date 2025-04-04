Оборот розничной торговли Ставрополья превысил 148 млрд рублей

За январь и февраль 2025 года оборот розничной торговли на Ставрополье достиг 148,4 млрд руб. Этот показатель на 2,9% больше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Севкавказстате.

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По данным экспертов, основная часть оборота (90,7%) пришлась на торговые организации и предпринимателей, работающих вне рынков. Доля ярмарок составила 9,3%.

Реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 68,6 млрд руб. (46,3%), непродовольственных товаров — 79,7 млрд руб. (53,7%).

Жители края активно посещали заведения общественного питания. В первые два месяца года на кафе и рестораны было потрачено 10,5 млрд руб., что на 2,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Николай Аксенов