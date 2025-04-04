ООО «Азовские игристые» планирует выпускать в год более 3 млн бутылок вин

Завод «Азовские игристые» в Ейском районе планирует выпускать свыше 3 млн бутылок игристых и тихих вин в год. Производство разворачивается на мощностях обанкротившегося предприятия «Приазовский винный дом», сообщил в своем Telegram-канале глава района Роман Бублик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвестпроект стартовал в 2024 году в Кухаривском сельском поселении. В течение короткого срока восстановлены виноградники, закуплено новое оборудование, проведен ремонт. По словам главы района, предприятие сможет выпускать продукцию высокого качества, востребованную не только на местном рынке. Сейчас на заводе трудятся 29 человек, а в перспективе штат увеличится до 100 сотрудников.

С начала реализации проекта в него вложено свыше 200 млн руб., в бюджет региона поступило 2,1 млн руб. Общая сумма инвестиций составит 1,4 млрд руб.

Предприятие «Приазовский винный дом» было зарегистрировано в 2012 году, но после уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротилось. Его активы на торгах приобрело ООО «Азовские игристые», зарегистрированное в Ейске в декабре 2023 года. Генеральным директором компании является Артем Горбунов. Основной владелец – Екатерина Пономарева (70%), доли также принадлежат ООО «Гермес» (20%) и Екатерине Кондратенко (5%).

Вячеслав Рыжков