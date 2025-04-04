Ставропольские аграрии засеяли треть запланированных площадей

Сельхозпроизводители Ставропольского края засеяли яровыми культурами 317 тыс. га, что превышает треть от общего плана посевных работ на 2025 год. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы края, благоприятные метеоусловия содействовали успешному старту весенних полевых работ. В Новоселицком, Кочубеевском, Арзгирском, Нефтекумском, Красногвардейском и Левокумском округах сев ранних яровых культур уже завершен.

В скором времени завершить посевную кампанию планируют Изобильненский, Грачевский, Петровский, Новоалександровский, Труновский, Георгиевский, Кировский, Минераловодский и Туркменский округа.

Одновременно с яровыми продолжается сев сахарной свеклы (засеяно более 29 тыс. га), подсолнечника и кукурузы. Для поддержки озимых проведена первая азотная подкормка почти на половине площадей.

«Регион готов оказать всестороннюю поддержку сельскому хозяйству. На господдержку отрасли в 2025 году предусмотрено около 5 млрд руб.»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край в 2024 году экспортировал более 1,4 млн т продукции АПК, что на 17,5% превышает плановый показатель.

Николай Аксенов