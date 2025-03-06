За год на Ставрополье на 20% вырос экспорт продукции АПК

За 2024 год в Ставропольском крае увеличился экспорт продукции агропромышленного комплекса на 20%. Об этом сообщает «РБК Кавказ» с ссылкой на минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Увеличение экспорта продукции АПК связано с наращиванием стоимостных объемов отгружаемой продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья на 45% (с 333 млн долларов в 2023 году до 482 млн долларов в 2024 году).

«Наибольший объем направлен в Азербайджан (15,6% от экспортных поставок региона), Китай (11,3%), Саудовскую Аравию (9,6%), Беларусь (8,3%), Казахстан (7%), Грузию (5%) и Индию (5%)»,— рассказали в минэкономразвития края.

За январь–октябрь 2023 года было экспортировано 1,2 млн тонн агропромышленной продукции, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Николай Аксенов