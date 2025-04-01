В горах Сочи продолжаются поиски пропавшего в районе Сахарной Головки пенсионера

Спасательные службы второй день ищут 68-летнего жителя Сочи, пропавшего 30 марта при восхождении к руинам древнего храма в районе горы Сахарная Головка. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По информации супруги пенсионера, вечером 30 марта сочинец планировал подняться к руинам древнего храма, расположенного на высоте 634 м над уровнем моря. Жена ожидала супруга возле автомобиля, но он так и не вернулся из леса, после чего жительница Сочи обратилась в экстренные службы.

В первый день поисковой операции специалисты ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками Кубань-СПАС, Южного казачьего координационно-спасательного центра МЧС России и лесниками Сочинского национального парка обследовали указанный район. Были осмотрены тропа от автомобиля к вершине Сахарной Головки, окрестности христианского храма, все сбросы, овраги и кустарники в радиусе 1 км от храма, а также все тропы на территории площадью 5 кв. км. С наступлением темноты поиски были приостановлены до утра.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Мария Удовик