«Рособоронэкспорт» обсудил на LAAD 2025 планы совместного производства вооружений

В рамках Международной латиноамериканской выставки авиационных и оборонных систем (LAAD 2025), которая прошла с 1 по 4 апреля в бразильском Рио-де-Жанейро, представители РФ провели консультации с делегациями из дружественных стран. Обсуждались проекты совместного производства продукции российской оборонки и возможность его локализации на территории партнеров. Об этом «Ъ» сообщили в компании «Рособоронэкспорт» (входит в состав госкорпорации «Ростех»).

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Речь предположительно может идти о российском стрелковом оружии и боеприпасах к нему, экспортных версиях средств ПВО, многоцелевых вертолетах (в том числе Ка-226Т), истребителях Су-57Э и авиационных двигателях, а также о новейших авиационных ракетах.

Отдельно были упомянуты и относительно новые для российских производителей линейки продукции — БПЛА «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Орион-Э», барражирующие боеприпасы семейства «Куб», а также комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. В «Рособоронэкспорте» отметили, что будущие проекты имеют коммерческий потенциал свыше $30 млрд, а их реализация обсуждается с партнерами не только из Латинской Америки, но и из стран Африки, АТР, СНГ и Ближнего Востока.

Дмитрий Сотак