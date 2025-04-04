В России разработают учебник по русскому языку для детей с дислексией

Институт коррекционной педагогики разработает учебники по русскому языку для детей с нарушениями чтения и письма, сообщила представитель учреждения Елена Ворошилова. По ее словам, такие учебники готовятся по заказу Минпросвещения. Ранее институт разработал учебник по литературному чтению для учеников 1–4-х классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Будет разработан учебник по русскому языку, потому что даже последовательность освоения грамоты, букв, которые дети осваивают в первом классе, она особенная. И если ребенку создать предпосылочные условия для освоения, ребенок, естественно, будет учиться и таких проблем не будет»,— сказала госпожа Ворошилова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной восприятию дислексии в России.

Она также сообщила, что институт разрабатывает федеральные образовательные стандарты, где учтены особенности детей этой категории. Кроме того, институт работает над программами, которые помогают детям освоить эти образовательные стандарты.

Институт коррекционной педагогики (ИКП) — научно-исследовательский центр по изучению и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр развивает научную школу дефектологии, основанную на идеях В. П. Кащенко. В частности, ИКП занимается изучением особенностей детей с нарушениями слуха, зрения, речи, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, нарушением опорно-двигательного аппарата. В декабре 2023 года издательство «Просвещение» выпустило книгу для учителей под названием «Проблемы школьной неуспешности детей и пути ее преодоления». В нее вошли статьи сотрудников института о педагогической работе с детьми с дислексией.

Полина Мотызлевская