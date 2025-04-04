В Самаре обновление Московского шоссе начали с восстановления разметки

Подрядчики начали восстанавливать горизонтальную дорожную разметку в Самаре. Об этом сообщает областное министерство транспорта и автодорог в пятницу, 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«В ночь с 3 на 4 апреля специалисты восстановили пешеходный переход на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшие дни по гарантии будет обновлена разметка на улицах Ново-Садовой, Демократической, а также Волжском и Красноглинском шоссе.

Чиновники объявили о начале ремонта Московского шоссе в среду, 2 апреля. В числе прочего планируется выровнять и восстановить верхний слой участка от пр. Кирова до выезда из города. Работы включают устранение колеи, которая неоднократно была причиной ДТП и судебного разбирательства с подрядчиком.

Георгий Портнов