В Самаре стартовал ремонт Московского шоссе

Начался ремонт Московского шоссе в Самаре. Об этом сообщает городская администрация в среду, 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Будет произведено выравнивание и восстановление верхнего слоя участка от пр. Кирова до выезда из города», — говорится в сообщении.

Ремонт одной из главных транспортных артерий Самары (наравне с улицей Ново-Садовой) стартовал после множества жалоб автомобилистов на колеи и выбоины на проезжей части. Это неоднократно приводило к серьезным ДТП на Московском шоссе. Также некачественный ремонт улицы становился предметом судебных разбирательств между региональным министерством транспорта и автодорог и подрядчиком.

Георгий Портнов