Руководителя «Аеза Групп» арестовали по делу об участии в преступном сообществе

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора санкт-петербургской IT-компании «Аеза Групп» Юрия Бозояна. Двух других фигурантов — Максима Орла и Татьяну Зубову — взяли под стражу на 1 месяц и 10 суток и на 1 месяц и 9 суток соответственно.

Бозояна обвинили в пособничестве при организации преступного сообщества и обороте наркотиков (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 33, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Орлу и Зубовой инкриминируют участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и приготовлении к обороту наркотиков в крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

О задержании Юрия Бозояна стало известно накануне. Региональные СМИ считали, что сотрудники «Аеза Групп» подозреваются в незаконном обналичивании средств. Американские журналисты заявляли, что работа «Аеза Групп» направлена на «дезинформацию и продвижение Кремля» на территории США и Западной Европы».

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСБ нашла ОПС в бывшем "Вагнер-центре"».

Никита Черненко