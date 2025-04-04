В ночь на 5 апреля состоится технологическая разводка трех мостов через Неву

Предстоящей ночью, с 4 на 5 апреля, в центре Петербурга вновь состоится технологическая разводка некоторых мостов. В частности, на период с 01:20 до 04:50 разведут находящийся на ремонте Троицкий мост. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разведенный Троицкий мост в Санкт-Петербурге

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Разведенный Троицкий мост в Санкт-Петербурге

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Кроме этого, в ночь на субботу также планируют развести Дворцовый (с 01:10 до 04:55) и Благовещенский мост (с 01:25 до 05:00).

При этом, как напомнили на предприятии, разводки мостов, проводимые в целях технического обслуживания, имеют свои особенности. Поскольку прохода кораблей ждать не нужно, разводка в рамках обозначенного графика может продлиться всего несколько минут, а не часов, как в навигацию. При этом механики могут лишь чуть-чуть «покачать крыльями» переправы, не разводя ее на полный угол.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности на текущей неделе технологические разводки в Петербурге в разные дни коснулись девяти мостов.

Андрей Цедрик