Четыре моста разведут в Петербурге по технологическим причинам в ночь на 2 апреля

На этой неделе в Петербурге по технологическим причинам в разные дни разведут девять мостов. Ближайшей ночью, с 1 на 2 апреля, свои пролеты поднимут четыре переправы через Неву, Малую Неву и Большую Невку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь на среду, в частности, будут разведены Благовещенский мост (01:25 до 05:00), Гренадерский (с 01:30 до 04:30) Большеохтинский (с 02:00 до 05:00) и Тучков мост (с 02:00 до 04:55).

При этом в ведомстве напомнили, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках названных промежутков, однако не обязательно займет все указанное время.

В дальнейшем до 6 апреля также запланирована технологическая разводка Дворцового, Биржевого, Литейного, Володарского и моста Александра Невского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что со вторника, 1 апреля, Троицкий мост в центре Петербурга полностью закрыт для движения личного автотранспорта. Ограничения из-за масштабного ремонта на переправе продлятся до 10 июня.

Андрей Цедрик