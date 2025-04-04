Песков: экономика развивается благодаря «филигранным действиям» правительства

Российская экономика развивается успешно благодаря «филигранным действиям» правительства и президента Владимира Путина, убежден пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом на фоне мировой турбулентности из-за новых тарифов США требуются дополнительные усилия для ее укрепления.

«Благодаря филигранным действиям нашего правительства вместе с президентом сейчас наша экономика развивается достаточно успешно. Она прочна, она имеет высокий запас прочности»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Господин Песков отметил, что российская сторона видит сильную эмоциональную реакцию мировой экономики на решение Дональда Трампа обложить практически все страны дополнительными тарифами. «При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия»,— резюмировал представитель Кремля.

Накануне США ввели пошлины на импортные товары из 185 стран. Россию в этот список не включили. В Белом доме отсутствие РФ в списке объяснили тем, что существующие санкции против Москвы сводят к минимуму торговлю с РФ и не требуют введения дополнительных ограничений.

О ситуации в мировой экономике и влиянии США — в материале «Ъ» «Игра тарифов».