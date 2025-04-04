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В Казани на улице Аделя Кутуя начался капитальный ремонт дорог

На улице Аделя Кутуя в Казани стартовали работы по капитальному ремонту дорог, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

От улицы Гвардейской до проспекта Камалеева планируют снять старый асфальт, обновить бортовой камень, а также выровнять дорожное полотно. После этого дороги заасфальтируют и установят новые остановки и дорожные ограждения.

Кроме этого участка в Казани в этом году проведут капитальный ремонт еще 11 участков автодорог. Общая стоимость всех работ составит около 1 млрд руб.

Дарья Сайфиева

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