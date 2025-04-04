В Казани на улице Аделя Кутуя начался капитальный ремонт дорог

На улице Аделя Кутуя в Казани стартовали работы по капитальному ремонту дорог, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

От улицы Гвардейской до проспекта Камалеева планируют снять старый асфальт, обновить бортовой камень, а также выровнять дорожное полотно. После этого дороги заасфальтируют и установят новые остановки и дорожные ограждения.

Кроме этого участка в Казани в этом году проведут капитальный ремонт еще 11 участков автодорог. Общая стоимость всех работ составит около 1 млрд руб.

Дарья Сайфиева