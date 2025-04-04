Мэр Ярославля утвердил порядок выплат к 80-летию Победы

В Ярославле утвержден порядок предоставления единовременной выплаты в связи с 80-й годовщиной Победы. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. предусмотрена для участников и инвалидов войны, проживающих в Ярославле. Выплата осуществляется в беззаявительном порядке. Решение о назначении выплаты будет оформлено не позже 1 мая, при этом сама выплата производится в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

В случае если сведений об участнике войны нет в государственной автоматизированной информационной системе «Единый социальный регистр населения Ярославской области», то заявление на получение выплаты необходимо будет написать с предоставлением соответствующих документов.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев также подписал указ о выплатах участникам войны. Размер выплаты варьируется от 10 до 50 тыс. руб.

Алла Чижова