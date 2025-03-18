Михаил Евраев подписал указ о выплатах к 80-летию Победы

В Ярославской области участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие на территории региона, получат выплаты к 80-й годовщине Победы. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Также единовременные выплаты получат жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы инвалидов и участников войны. Это дополнительная мера поддержки к федеральным выплатам, подчеркнул господин Евраев.

«Размер выплаты – от 10 до 50 тыс. руб. На эти цели предусмотрели в региональном бюджете более 40 млн руб.»,— сообщил глава региона.

Максимальная выплата в 50 тыс. руб. предусмотрена для инвалидов и участников войны, которых сейчас в регионе более 70. По 20 тыс. руб. предусмотрено для награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда» и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. По данным правительства области, таких людей в регионе около 270.

Еще больше 2,8 тыс. ярославцев получат по 10 тыс. руб. за работу в тылу в период войны и как супруги погибших и умерших участников войны. Выплата осуществляется в беззаявительном порядке.

«Время неумолимо, но память о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу, останется вечной. Эта помощь – наш долг перед ветеранами и их семьями»,— прокомментировала зампред правительства региона Лариса Андреева.

Алла Чижова