Специалисты заменили почти 650 метров головной магистрали на Кожевенной линии

Работники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили реконструкцию головного участка тепломагистрали на Кожевенной линии, сообщает пресс-служба компании 4 апреля. Проект реализовали из-за масштабного жилого строительства на Васильевском острове и возросшей потребностью в новых мощностях.

В ходе работ теплоэнергетики заменили почти 650 метров головной магистрали, диаметр труб увеличили с 1000 до 1200 мм. Увеличенная пропускная способность повысит отпуск тепла и горячей воды для трети всех зданий района. В том числе объектов жилой и социальной застройки намывных территорий.

Специалисты переключили с временного трубопровода на постоянную схему 640 зданий, среди которых 468 жилых домов. Теплоснабжение по новому участку уже получают более 85 тыс. жителей Васильевского острова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планируют заменить более 16 км теплосетей в Невском районе Петербурга. Сейчас акционерное общество вместе с группой компаний ТЭК проводит проектно-изыскательные работы.

Андрей Маркелов