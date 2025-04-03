Более 16 километров теплосетей планируют обновить в Невском районе Петербурга

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планируют заменить более 16 км теплосетей в Невском районе Петербурга. Об этом пресс-служба организации сообщила 3 апреля. Сейчас акционерное общество вместе с группой компаний ТЭК проводит проектно-изыскательные работы.

Особый упор сделают на тепломагистраль «Пороховская», где планируют поменять 8,6 км теплосетей. Решение о реконструкции участка приняли с учетом высокой социальной значимости теплопровода. Проект повысит надежность подачи тепла и горячей воды для 852 зданий двух районов мегаполиса, а также города Кудрово.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 19 километров труб в Красносельском районе заменят в 2026 году. Главным проектом станет масштабное обновление теплосетей в границах улицы Маршала Захарова, Брестского бульвара, проспектов Кузнецова и Ленинского.

Андрей Маркелов