Песков назвал переговорным вопросом гарантии безопасности для Украины

Возможные гарантии безопасности для Украины требуют отдельного переговорного процесса, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом конкретных параметров этих гарантий называть пока никто не будет.

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема и все это безусловно будет и должно обсуждаться»,— отметил господин Песков в ходе пресс-колла. Так он прокомментировал вопрос о перспективе безопасности для Украины, если ее членство в НАТО невозможно.

В качестве гаранта безопасности для Киева ряд стран ЕС рассматривает развертывание западных войск на украинской территории. Этот вопрос наравне с укреплением украинской армии и оборонно-промышленного комплекса страны, а также мирными переговорами обсуждался в ходе саммита «коалиции желающих» 27 марта в Париже.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».