На мусорном полигоне «Преображенка» ликвидировали очаги задымления

На полигоне ТБО «Преображенка» для ликвидации очагов задымления использовали 15,55 тыс. тонн грунта. В ближайшее время завезут еще 30 тыс. тонн грунта, сделают укрепление кавальеров на склонах и продолжат мониторинг территории, чтобы не допустить повторных возгораний и вовремя обнаружить возможные задымления. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В субботу, 29 марта, сообщалось о пожаре полигона ТБО АО «Экология» в Преображенке. Горели бытовые отходы на площади 900 кв. м. В АО «Экология» в качестве причины пожара назвали смену погодных условий, «влияющих на выброс свалочного газа».

В региональном минприроды уточняют, возгорание на полигоне произошло из-за выброса свалочного газа с наступлением тепла. Проектный состав оборудования этого полигона не предусматривает систему отвода газа, на современных полигонах такие ситуации исключаются. Новые МФК запланированы к реализации до 2027 года.

На месте возгорания ежедневно работали более 20 человек и 12 единиц техники. Лаборатория «Природоохранного центра» и Роспотребнадзор не выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Руфия Кутляева