В Самарской области горел мусорный полигон на площади 900 квадратных метров

В пятницу, 28 марта, в 18:45 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре полигона ТБО АО «Экология» в Преображенке. Горели бытовые отходы на площади 900 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брагин Александр Фото: Брагин Александр

Пожар локализовали в 20:30. Продолжается тление отходов. Возгорание тушат «методом надвига грунта». Запланирован завоз грунта (около 300 тонн) и рекультивация.

По информации АО «Экология», возгорание произошло из-за смены погодных условий, «влияющих на выброс свалочного газа». В компании отмечают, что возрастающее выделение газа характерно для нынешнего сезона в связи с увеличением температуры, повышенной влажностью и содержанием кислорода в между слоями отходов и грунта.

Руфия Кутляева