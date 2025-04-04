Суд продлил арест бывшим чиновникам новосибирского Минпромторга

Новосибирский областной суд оставил в силе решение о продлении ареста начальнику отдела мониторинга потребительского рынка минпромторга региона Юрию Воробьеву и руководителю управления экономики и финансов Натальи Зыряновой. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая, сообщает Управление Судебного департамента по региону.

«Новосибирский областной суд, проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционных жалоб, оставил постановления Центрального районного суда Новосибирска без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— говорится в сообщении.

Защита фигурантов дела настаивала на изменении меры пресечения, которая не будет связана с заключением под стражу и изоляцией от общества.

Как писал «Ъ-Сибирь», чиновникам вменяется в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, они предоставили коммерческой фирме конфиденциальные сведения о планируемых закупках, условиях госконтрактов, их цене и сроках. В результате фирма-поставщик завысила стоимость товаров. Ущерб областному бюджету составил около 150 млн руб.

Александра Стрелкова