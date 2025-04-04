Министерство обороны России зафиксировало еще шесть ударов ВСУ по российским объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Минобороны приводит следующие нарушения моратория на удары:

3 апреля в поселке Белая Березка в Брянской области в результате удара был поврежден газопровод.

Сегодня, 4 апреля, ВСУ нанесли удар по еще одному газопроводу в этом населенном пункте.

Украинские военнослужащие также нанесли удары по газопроводу в городе Котовск Тамбовской области.

Удары были нанесены по двум энергообъектам в Брянской области, а также по энергообъекту в Новониколаевке Липецкой области.

Министерство напомнило, что такие удары Украина наносит в одностороннем порядке в течение двух недель. Киев игнорирует договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 18 марта.

Вчера Минобороны отчиталось о четырех украинских атаках на российские энергетические объекты. Удары были нанесены по станциям в Луганской области, Курской области, Белгородской области и Запорожской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия видит абсолютное нежелание Киева следовать достигнутым соглашениям.