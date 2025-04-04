В Белгороде супруга экс-замминистра ЖКХ оштрафовали за посредничество во взятке

Свердловский райсуд Белгорода признал супруга бывшей замминистра ЖКХ региона Вероники Новиковой — Сергея Новикова — виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Его приговорили к штрафу в 2,9 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Его расследовал белгородский СКР.

Как установил суд, с ноября 2022 года по март 2024 года Новиков передал своей супруге незаконное вознаграждение в виде денег, автомобиля и услуг имущественного характера от представителя коммерческой организации. Общая сумма взятки составила 10,7 млн руб., что следователи квалифицировали как особо крупный размер. Она предназначалось за покровительство по службе и помощь в заключении 80 договоров на капремонт белгородских МКД. Общая стоимость работ составила 942,9 млн руб.

О задержании Новикова стало известно в июле 2024 года. В апреле того же года сообщалось о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении его супруги. На этой неделю Веронику Новикову приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 10,7 млн руб. Она начнет отбывать наказание по достижении 14-ти лет ее ребенком.

Алина Морозова