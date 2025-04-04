«Автостат»: в марте рухнули на 45% продажи легковых автомобилей

Продажи легковых автомобилей в России снизились в марте 2025 года по сравнению с данными прошлого года на 45,5%. Всего было реализовано 79,8 тыс. автомобилей, говорится в материале агентства «Автостат».

Самыми продаваемыми автомобилями по-прежнему считаются машины марки Lada. Показатели продаж автомобилей этой марки выросли год к году — в 2024 году компания продала 28%. Lada составляет более 31% всего авторынка России. Всего компания продала более 25 тыс. автомобилей.

Среди иномарок самым популярным брендом стал китайский Haval, всего было продано 9,7 тыс. машин этой марки. Третье, четвертое и пятое место по продажам также принадлежат китайским компаниям: автомобили марки Chery продались тиражом 8,4 тыс. машин, Geely — 5,1 тыс. автомобилей и Changan — 3,7 тыс.

Всего за первый квартал 2025 года было продано 246,9 тыс. машин, что на 25,3% меньше чем в четвертом квартале прошлого года. Автомобили марки LADA купили 77,2 тыс. раз, Haval — 31,1 тыс. раз.

2 марта АвтоВАЗ сообщил, что Lada продолжает демонстрировать «оптимистичную динамику», несмотря на сокращение российского авторынка. Согласно заявлению компании, лидером продаж стала Lada Granta: всего в России было реализовано свыше 11,7 тыс. машин. С начала года продано почти 30 тыс. автомобилей. В марте также было продано более 7,1 тыс. автомобилей Lada Vesta, а также около 1,9 тыс. фургонов Lada Largus.