Продажи Lada за месяц увеличились на 7%

В марте 2025 года в России было продано почти 28,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 7,4% больше, чем в феврале 2025-го, и на 33% ниже, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Всего за первый квартал 2025 года реализовано 76 217 автомобилей LADA. При сократившемся за тот же период практически на четверть российском автомобильном рынке (-24,8%) второй месяц подряд Lada демонстрирует более оптимистичную динамику продаж (-16,8%), наращивая свою рыночную долю, которая достигла 28,7%»,— говорится в сообщении.

Самой востребованной моделью в отчетном периоде стала Lada Granta: всего в РФ было реализовано свыше 11,7 тыс. машин (на 22,5% больше, чем в феврале). Всего же с начала 2025 года было продано более 29,7 тыс. автомобилей семейства.

Кроме того, в марте в России приобрели свыше 7,1 тыс. автомобилей Lada Vesta, за три месяца —более 21,9 тыс. машин семейства. Также в отчетном периоде в РФ реализовали более 1,9 тыс. пассажирских версий и 918 фургонов Lada Largus. В первом квартале было продано более 7, 1 тыс. автомобилей указанного семейства.

Георгий Портнов