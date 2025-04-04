Теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Мэдисон Кис в третьем круге турнира Женской теннисной организации (WTA) в Чарльстоне (США) и вышла в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4. Анна Калинская занимает 33-е место в рейтинге WTA, Мэдисон Кис — пятое.

В четвертьфинале Калинская встретится с представительницей США Софией Кенин. В третьем круге турнира Кенин одержала победу над Дарьей Касаткиной, которая на прошлой неделе объявила о переходе под австралийский флаг (ранее она представляла Россию).

Турнир в Чарльстоне продлится до 6 апреля. Он относится к категории WTA 500. В 2024 году победительницей соревнований стала американская спортсменка Даниэль Коллинз.

Таисия Орлова