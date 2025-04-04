Снежная лавина остановила движение на трассе «Колыма» в Якутии

На автодороге «Колыма» введено временное ограничение для всех видов транспорта, сообщила госавтоинспекция Якутии сегодня, 4 апреля. Ограничение введено из-за обильного снегопада, а также схода лавины на участке 595-го километра.

Ограничение касается всех видов транспорта на участке с 478-го до 596-го километра с 9:00 по местному времени. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на указанном участке дороги и воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее в Якутии отмечали увеличение количества ДТП из-за гололеда и ухудшения погодных условий.

Николай Борисов, Якутск