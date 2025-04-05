Производственные площадки ПЦБК значительно увеличили показатели по чистой прибыли

ООО «Прикамский картон» опубликовало отчетность за 2024 год. Согласно отчету, выручка общества выросла с 9,5 до 11,5 млрд руб. (рост 21%), чистая прибыль составила 660 млн руб. (рост 947%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПЦБК Фото: ПЦБК

Вторая площадка ПЦБК — ООО «Уралбумага» — показала выручку в размере 18 млрд руб. (рост 31%), чистую прибыль — 1,1 млрд руб. (рост 3047%).

ПЦБК перерабатывает макулатуру общим объемом до 300 тыс. тонн в год, входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России. Производственная площадка ООО «Прикамский картон» расположена в микрорайоне Голованово города Перми. Компания производит гофрированную бумагу и картон, бумажную и картонную тару. ООО «Уралбумага» расположено в Свердловском районе Перми, производит гофроящики.

Ранее ПЦБК сообщила, что объем выпуска бумаги в прошлом году составил 331 тыс. тонн, а производство упаковочных материалов — 277,5 млн кв. м.

Годовой оборот ПЦБК, без учета внутригруппового оборота, за 2024 год достиг 22 млрд руб., налоговые платежи — 3,9 млрд руб. Менеджмент компании прогнозирует дальнейшее увеличение доходов до 22,5 млрд руб. к концу 2025 года.