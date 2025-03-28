Состояние ребенка, пострадавшего от нападения хаски в Сочи, стабильное

Состояние мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, стабилизировалось после первого этапа реконструктивно-пластической операции по пересадке тканей. Врачи оценивают его как среднетяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«После первого этапа реконструктивно-пластического лечения прошло 10 дней. Хирурги провели операцию по восстановлению мягких тканей в области губы — реимплантировали лоскут из области предплечья. Сегодня мы отмечаем положительную динамику — контрольные исследования, УЗИ подтверждают кровоснабжение лоскута. Но важно подчеркнуть, что такое лечение — сложный и многоэтапный хирургический процесс, который требует продолжительного времени, терпения и совместных усилий большой мультидисциплинарной команды»,— рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов.

По словам специалиста, пострадавший мальчик активен, общается с родителями и настроен на выздоровление. Всю комплексную медицинскую помощь в РДКБ, в том числе высокотехнологичное и хирургическое лечение, пациент получает по программе обязательного медицинского страхования без привлечения дополнительных средств семьи. Последующая реабилитация также будет проведена в соответствии с законодательством РФ.

Инцидент произошел 26 февраля 2025 года в садовом товариществе Сочи, когда две домашние собаки, сорвавшись с цепи, напали на девятилетнего мальчика, причинив множественные укушено-рваные раны лица. Пострадавшего доставили в детскую больницу Сочи, затем санавиацией в краевую больницу, где мальчику провели первую операцию. Позднее ребенка доставили в РДКБ, где хирурги провели 14-часовую операцию.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяину собак, признавшему вину и сообщившему о том, что некоторое время не кормил животных, предъявлено обвинение.

«Ъ-Сочи» писал, что отец пострадавшего мальчика сообщил о пропаже 3 млн руб., которые должны были пойти на лечение ребенка. Суд отправил бывшую жену Валентина Королева под домашний арест.

Мария Удовик