Полиция Сочи проводит проверку после нападения двух собак на пенсионерку

Полиция Хостинского района Сочи проводит проверку по факту нападения собак на 62-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 1 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сочи с огоньком Фото: Telegram-канал Сочи с огоньком

По предварительной информации, две собаки породы стаффорд атаковали жительницу Сочи на лестничной площадке многоквартирного дома. В результате нападения пострадавшая получила серьезные телесные повреждения рук, ноги и живота, что потребовало ее госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что собаки принадлежат 35-летнему соседу пенсионерки. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации действий владельца животных.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте две хаски напали на девятилетнего мальчика, причинив ему множественные укушено-рваные раны лица. После первого этапа реконструктивно-пластической операции по пересадке тканей состояние пострадавшего мальчика стабилизировалось.

Мария Удовик