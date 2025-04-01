Уральцев будут призывать на военную службу с помощью электронных повесток

Уральцев начнут призывать на военную службу с использованием электронных повесток, которые будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги». Как сообщил на пресс-конференции начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов, в период проведения весенней призывной кампании отправке в войска подлежат более 64 тыс. человек, что на 6 тыс. человек больше аналогичного периода 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что она пройдет с использованием государственной информационной системы. По сути, это централизованная база данных обо всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету. Она обеспечит рассылку повесток гражданам в электронном виде», — отметил полковник Малахов. По его словам, призывникам продолжат направлять бумажные повестки, которые по-прежнему остаются «юридически-значимыми».

Виталий Малахов подчеркнул, что призыв будет проходить в 28 субъектах ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где граждане призываются на военную службу только в осеннюю призывную кампанию. Первые отправки к местам прохождения службы начнутся с 10 апреля. По его словам, призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО).

«Продолжится практика формирования научных подразделений для решения начуно-прикладных задач. Отбор проходит персонально в учебных заведениях и военных комиссариатах. Чтобы стать оператором научной роты необходимо иметь высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Минобороны», — резюмировал Виталий Малахов

Напомним, весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по 15 июля, призывной возраст составляет от 18 до 30 лет. Срок военной службы — 12 месяцев

Анастасия Лесникова