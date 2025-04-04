Одно из основных юрлиц белгородской ГК «Эфко» сократило прибыль в 2024 году

По итогам 2024 года ООО «Эфко пищевые ингредиенты» (одно из основных юрлиц белгородской ГК «Эфко», крупного производителя питания) получило чистую прибыль в 813 млн руб., что на 59% меньше, чем годом ранее (2 млрд руб.). Выручка компании также сократилась — на 10%: с 29 млрд до 26 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж «Эфко пищевые ингредиенты» снизилась на 6,2%: с 25,4 млрд до 23,8 млрд руб. Прибыль от продаж — в 1,8 раза: с 2,8 млрд до 1,5 млрд руб.

Дебиторскую задолженность предприятие увеличило в 2,2 раза: с 5,4 млрд до 12 млрд руб. Кредиторскую — сократило на 15%: с 2,9 млрд до 2,5 млрд руб.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. ГК выпускает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!. Кроме того, группа производит мыло под марками Fresh, «Малио», «Магия цветов». Производственные активы «Эфко», по собственным данным компании, расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и в Подмосковье, а также в Казахстане.

Как ГК «Эфко» запускала производство конфет со сладким белком — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова